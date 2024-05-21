Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияБриомосс (Briomoss) Бриомосс (Briomoss) (565883) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 151,50 грн Без рецепта 24 шт от 151,50 грн В наличии в 625 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Global Pharma CM Форма выпуска Пастилки Количество штук в упаковке 24 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания