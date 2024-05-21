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Бриомосс (Briomoss) (565883) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бриомосс (Briomoss)
Цена в городе Киев
от 151,50 грн
Без рецепта
24 шт от 151,50 грн
В наличии в 625 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Пастилки
Количество штук в упаковке
24 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания