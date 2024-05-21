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Гель с D-пантенолом от ожогов (Gel with D-panthenol for burns) (565866) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель с D-пантенолом от ожогов (Gel with D-panthenol for burns)
Цена в городе Киев
от 42,76 грн
Без рецепта
1 шт от 42,76 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Объем
75 мл
Косметические средства
7.1.2. Средства после загара и противоожоговые