Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСредства после загара и противоожоговыеГель с D-пантенолом от ожогов (Gel with D-panthenol for burns) Гель с D-пантенолом от ожогов (Gel with D-panthenol for burns) (565866) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 42,76 грн Без рецепта 1 шт от 42,76 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эликсир Объем 75 мл Косметические средства 7.1.2. Средства после загара и противоожоговые