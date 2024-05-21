Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовБрасилен гино (Brasilen gino) Брасилен гино (Brasilen gino) (565840) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 440,89 грн Без рецепта 30 шт от 440,89 грн 60 шт от 762,14 грн В наличии в 216 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Митек Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов