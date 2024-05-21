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Гепалив (Hepaliv) (565818) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепалив (Hepaliv)
Цена в городе Киев
от 142,28 грн
Без рецепта
30 шт от 142,28 грн
В наличии в 77 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря