диетическая добавка к рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует нормализации функционирования ЖКТ, моторики кишечника, нормализации пищеварения, обладает мягкие слабительные свойства. Рекомендации по употреблению:

дети с 3-х до 10 лет: употреблять по 5 мл вечером;

дети с 11 до 16 лет: употреблять по 10 мл вечером;

взрослые: употреблять от 15 до 30 мл вечером;

беременные и женщины, которые кормят грудью: употреблять по 15 мл вечером.

Перед использованием бутылку необходимо встряхнуть.

Дозируйте сироп с помощью мерного стаканчика, входящего в комплект, на нем обозначены 5, 10, 15 и 20 мл, это поможет точно отмерять необходимое количество продукта.

Не превышать рекомендованную суточное количество.

Перед употреблением требует консультации с врачом!

Предостережение: беременным и женщинам в период кормления грудью употреблять только по назначению врача. Чрезмерное употребление может вызвать слабительный эффект.