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Джилла (Dzhylla) (565753) - инструкция по применению Диетические добавки

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Джилла (Dzhylla)
Цена в городе Киев
от 155,47 грн
Без рецепта
1 шт от 155,47 грн
В наличии в 494 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
150 мл
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ

Джилла инструкция по применению

Характеристика

согласно общедоступным литературным источникам биологически активные вещества, входящие в состав Джилла обладают следующими свойствами:
инжир содержит клетчатку, витамины РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, бета-каротин, а также минеральные вещества (калий, кальций, магний, железо) и растительные ферменты. За счет этого имеет слабительные и общеукрепляющие свойства, улучшает пищеварение;
слива — источник пектина, клетчатки, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Способствует стимуляции работы кишечника для регулярного опорожнения и нормализации работы печени;
эфирное масло мяты перечной способствует уменьшению спазмов в отделах ЖКТ при синдроме раздраженного кишечника, уменьшает вздутие кишечника, способствует уменьшению тошноты;
эфирное масло тмина способствует уменьшению спастических состояний пищеварительного тракта, устранению вздутия кишечника.
Благодаря взаимодействию основных компонентов, Джилла способствует:
– нормализации (регуляции) стула, активации кишечных сокращений, что является необходимым процессом для регулярного опорожнения кишечника;
– облегчению прохождения стула через кишечник;
– благоприятно влияет на регуляцию пищеварения;
– помогает поддерживать нормальное функционирование ЖКТ.

Рекомендации по употреблению

диетическая добавка к рациону питания — источник биологически активных веществ, способствует нормализации функционирования ЖКТ, моторики кишечника, нормализации пищеварения, обладает мягкие слабительные свойства. Рекомендации по употреблению:
дети с 3-х до 10 лет: употреблять по 5 мл вечером;
дети с 11 до 16 лет: употреблять по 10 мл вечером;
взрослые: употреблять от 15 до 30 мл вечером;
беременные и женщины, которые кормят грудью: употреблять по 15 мл вечером.
Перед использованием бутылку необходимо встряхнуть.
Дозируйте сироп с помощью мерного стаканчика, входящего в комплект, на нем обозначены 5, 10, 15 и 20 мл, это поможет точно отмерять необходимое количество продукта.
Не превышать рекомендованную суточное количество.
Перед употреблением требует консультации с врачом!
Предостережение: беременным и женщинам в период кормления грудью употреблять только по назначению врача. Чрезмерное употребление может вызвать слабительный эффект.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, дети до 3 лет.

Условия хранения

хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. После открытия продукт следует хранить в холодильнике.
Срок годности: 3 года от даты производства. После первого вскрытия бутылки продукт пригоден к употреблению в течение 6 мес. Не употреблять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Джилла
Джилла сироп 150 мл, №1
от 155,47 грн
В наличии в 494 аптеках
Цены в аптеках
Джилла
Джилла сироп 150 мл, №1
от 155,47 грн
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