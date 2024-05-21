Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГемоладик (Hemoladik) Гемоладик (Hemoladik) (565606) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 19,90 грн Без рецепта 1 шт от 19,90 грн В наличии в 183 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель КРИОЛИТ-Д Форма выпуска Батончик Вес 50 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия