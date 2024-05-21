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Гемоладик (Hemoladik) (565606) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гемоладик (Hemoladik)
Цена в городе Киев
от 19,90 грн
Без рецепта
1 шт от 19,90 грн
В наличии в 183 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Батончик
Вес
50 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия