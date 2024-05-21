Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовВитахелс (Vitahels) Витахелс (Vitahels) (565603) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 209,90 грн Без рецепта 30 шт от 209,90 грн 30 шт, 0,48 г Нет в наличии В наличии в 185 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Сириус-95 Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов