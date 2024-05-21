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Витахелс (Vitahels) (565603) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витахелс (Vitahels)
Цена в городе Киев
от 209,90 грн
Без рецепта
30 шт от 209,90 грн 30 шт, 0,48 г Нет в наличии
В наличии в 185 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов