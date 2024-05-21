Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системыВитацинк кидс иммуно (Vitazinc kids imuno) Витацинк кидс иммуно (Vitazinc kids imuno) (565532) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 101,52 грн Без рецепта 20 шт от 101,52 грн В наличии в 204 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Sopharma Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы