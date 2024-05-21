Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железыАльбаТир (AlbaThyr) АльбаТир (AlbaThyr) (565346) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 146,62 грн Без рецепта 60 шт от 146,62 грн В наличии в 25 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Голден-Фарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы