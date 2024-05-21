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АльбаТир (AlbaThyr) (565346) - инструкция по применению Диетические добавки

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АльбаТир (AlbaThyr)
Цена в городе Киев
от 146,62 грн
Без рецепта
60 шт от 146,62 грн
В наличии в 25 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы