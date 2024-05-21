Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаSVR топиалис мицеллярное масло (SVR Topialis micellar oil) SVR топиалис мицеллярное масло (SVR Topialis micellar oil) (565335) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 692,80 грн Без рецепта 1 шт от 692,80 грн В наличии в 7 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lab. SVR Объем 400 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица