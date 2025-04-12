Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата
Донсир адванс (Donsir advance)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Grand Medical Group
Форма выпуска
Суспензия для внутреннего применения
Условия продажи
Без рецепта
Объем
250 мл
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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