Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин C 500 (Vitamin C 500) Витамин C 500 (Vitamin C 500) (565171) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 54,75 грн Без рецепта 30 шт от 54,75 грн 30 шт Нет в наличии В наличии в 172 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Евро плюс Форма выпуска Таблетки жевательные Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ