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Витамин C 500 (Vitamin C 500) (565171) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин C 500 (Vitamin C 500)
Цена в городе Киев
от 54,75 грн
Без рецепта
30 шт от 54,75 грн 30 шт Нет в наличии
В наличии в 172 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки жевательные
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ