Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для волос Хенна Стикс (Hair balm Henna Stix) Бальзам для волос Хенна Стикс (Hair balm Henna Stix) (564700) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель STYX Naturcosmetic GmbH Объем 150 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)