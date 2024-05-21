Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовВитамин A+Е (Vitamin A+E) Витамин A+Е (Vitamin A+E) (564693) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 90,00 грн Без рецепта 30 шт от 90,00 грн В наличии в 4 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Curtis Healthcare Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов