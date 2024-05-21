Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияВалериана макси (Valeriana maxi)

Валериана макси (Valeriana maxi) (564690) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Валериана макси (Valeriana maxi)
Цена в городе Киев
от 56,00 грн
Без рецепта
20 шт от 56,00 грн 50 шт от 114,40 грн 100 шт Нет в наличии
В наличии в 81 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия