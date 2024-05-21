Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияВалериана макси (Valeriana maxi) Валериана макси (Valeriana maxi) (564690) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 56,00 грн Без рецепта 20 шт от 56,00 грн 50 шт от 114,40 грн 100 шт Нет в наличии В наличии в 81 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Харьковская ФФ Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия