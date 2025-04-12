Средства для интимной гигиены, лубриканты

Гель-смазка Лекс (Gel lubricant Lex)

4 препаратаНайти все в аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Strawberry
Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Strawberry
30 мл с ароматом клубники №1
ЛекоПро
от 77,37 грн
в 544 аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Strawberry
Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Strawberry
100 мл с ароматом клубники №1
ЛекоПро
от 180,00 грн
в 519 аптеках
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Интимный гель-смазка регенерирующий Lex Super Strong
Интимный гель-смазка регенерирующий Lex Super Strong
100 мл с экстрактом алоэ вера №1
ЛекоПро
от 182,87 грн
в 480 аптеках
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Интимный гель-смазка регенерирующий Lex Super Strong
Интимный гель-смазка регенерирующий Lex Super Strong
30 мл с экстрактом алоэ вера №1
ЛекоПро
от 85,00 грн
в 321 аптеке
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Цены в Киев
от 77,37 грн
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Характеристики
Производитель
ЛекоПро
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-1/25145 от 04.11.2020