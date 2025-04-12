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Средства для интимной гигиены, лубриканты
Гель-смазка Лекс (Gel lubricant Lex)
4 препарата
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Strawberry
30 мл с ароматом клубники №1
ЛекоПро
от
77,37
грн
в 544 аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Strawberry
100 мл с ароматом клубники №1
ЛекоПро
от
180,00
грн
в 519 аптеках
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Интимный гель-смазка регенерирующий Lex Super Strong
100 мл с экстрактом алоэ вера №1
ЛекоПро
от
182,87
грн
в 480 аптеках
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Интимный гель-смазка регенерирующий Lex Super Strong
30 мл с экстрактом алоэ вера №1
ЛекоПро
от
85,00
грн
в 321 аптеке
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Упаковка
30 мл
100 мл
Цены в
Киев
от
77,37
грн
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Характеристики
Производитель
ЛекоПро
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства
4.3. Средства для интимной гигиены, лубриканты
Регистрация
12.2-18-1/25145 от 04.11.2020
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