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Средства для интимной гигиены, лубриканты
Гель-смазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)
3 препарата
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
30 мл №1
ЛекоПро
от
78,26
грн
в 550 аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
100 мл №1
ЛекоПро
от
180,00
грн
в 479 аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
50 мл №1
ЛекоПро
Нет в наличии
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Упаковка
30 мл
50 мл
100 мл
Цены в
Киев
от
78,26
грн
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Характеристики
Производитель
ЛекоПро
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства
4.3. Средства для интимной гигиены, лубриканты
Регистрация
12.2-18-1/25145 от 04.11.2020
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