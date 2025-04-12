Средства для интимной гигиены, лубриканты

Гель-смазка Лекс Аква (Gel-lubricant Lex Aqua)

3 препаратаНайти все в аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
30 мл №1
ЛекоПро
от 78,26 грн
в 550 аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
100 мл №1
ЛекоПро
от 180,00 грн
в 479 аптеках
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Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
Интимный гель-смазка увлажняющий Lex Aqua
50 мл №1
ЛекоПро
Нет в наличии
Цены в Киев
от 78,26 грн
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Характеристики
Производитель
ЛекоПро
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-1/25145 от 04.11.2020