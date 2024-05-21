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Альгимакс (Algimax) (564659) - инструкция по применению Диетические добавки

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Альгимакс (Algimax)
Цена в городе Киев
от 89,67 грн
Без рецепта
20 шт, 800 мг от 89,67 грн
В наличии в 32 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки жевательные
Дозировка
800 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ