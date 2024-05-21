Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТАльгимакс (Algimax) Альгимакс (Algimax) (564659) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 89,67 грн Без рецепта 20 шт, 800 мг от 89,67 грн В наличии в 32 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Тернофарм Форма выпуска Таблетки жевательные Дозировка 800 мг Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ