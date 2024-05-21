Альпента — специальный комплекс для поддержания и содействия красоте и здоровью волос, ногтей и кожи, их нормальному состоянию и структуре. Альпента способствует энергии и бодрости каждый день и поддерживает организм при эмоциональных, физических и психологических нагрузках. Действие Альпента обусловлено его компонентами. Согласно открытым общедоступным источникам информации, компоненты, входящие в состав диетической добавки, имеют следующие свойства:

Пивные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) — содержат белки, жиры, углеводы, биологически активные микроэлементы, большое количество витаминов группы В (В 1 , В 2 , РР, фолиевая и пара-аминобензойная кислоты) и минеральных солей (калий, фосфор, магний). Способствуют быстрому росту волос и их укреплению. Действуют как антиоксидант, замедляя процессы старения, способствуют повышению защитных сил организма.

Экстракт семян проса (Panicum miliaceum L) — содержит углеводы, крахмал, богатый аминокислотами, витаминами и минеральными веществами, которые играют ключевую роль в поддержании нормальных обменных процессов волосяных луковиц и кожи. Экстракт проса позволяет значительно улучшить состояние волос и кожи, предотвратить выпадение волос, устранить сухость кожи и сохранить в ней необходимую влагу. Экстракт усиливает клеточный метаболизм, пролиферацию клеток и регенерацию тканей, поддерживает здоровье кожи. Доказано, что основное активное вещество проса — милиацин, стимулирующий фолликулы и укрепляющий корни волос. Кремниевая кислота – это еще один особый компонент экстракта проса. Она обеспечивает процесс реструктуризации, укрепления волос.

L-цистеин — участвует в процессах формирования тканей кожи, способствует формированию коллагена и улучшает эластичность и текстуру кожи. Использование L-цистеина способствует восстановлению структурных повреждений и замедляет выпадение волос у лиц, страдающих различными заболеваниями, связанными с их выпадением. К тому же L-цистеин является мощным антиоксидантом, помогает обезвреживать токсичные вещества и защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов. А его влияние на регуляцию активности иммунной системы прежде всего связывают с нормализацией уровня провоспалительных интерлейкинов.

Кератин — основной компонент волос и ногтей, способствует уменьшению выпадения волос, обусловленного разными причинами, улучшая структуру волос, восстанавливая естественный кератиновый слой и повышая его устойчивость к механическому и химическому воздействию. Кератин содержит в своем составе около двух десятков аминокислот и особенно богат цистеином, который образует дисульфидные связи между молекулами, придавая жесткости и устойчивости всей структуре волос. Природный уровень кератина в волосах придает прочность, здоровый блеск и предупреждает ломкость волос. Также кератин способствует росту здоровых ногтей, повышает их прочность и улучшает внешний вид.

Пара-аминобензойная кислота — это мощный антиоксидант, благоприятно влияющий на состояние кожных покровов, волос, ногтей и улучшающий их регенерацию. Она предупреждает преждевременное старение кожи и появление сетки морщин. Именно пара-аминобензойная кислота защищает дерму от УФ-излучения. Витамин В 10 проявляет выраженные антиоксидантные, иммуностимулирующие, противовирусные и противоаллергические свойства.

Биотин — играет важную роль в нормализации обменных процессов (углеводов, жиров, белков) и необходим для нормального роста и развития клеток. Биотин является источником серы, участвующей в синтезе белка коллагена и, следовательно, положительно влияет на структуру кожи (в том числе волос, ногтей), их прочность, эластичность и упругость. Биотин способствует снижению продуктов TNF-α — провоспалительного цитокина, который стимулирует развитие воспаления и окислительного стресса, и играет важную роль в массовой потере волос. Биотин необходим для роста роскошных и здоровых волос. Сбалансированный состав Альпента масс важно для поддержания нормального состояния волос, ногтей и кожи. Таким образом, по рекомендации врача, Альпента может использоваться в качестве дополнительного источника кератина и пара-аминобензойной кислоты и биологически активных веществ пивных дрожжей, экстракта проса, L-цистеина и биотина в комплексе меры предосторожности, в качестве диетологического фактора:

• при изменении структуры волос (ломкость, тусклость, истончение, повышенная жирность или сухость);

• для поддержания нормального функционирования волос, ногтей и кожи;

• для содействия восстановлению роста волос (при выпадении волос и т.п.);

• для содействия росту и повышению прочности ногтей при ломкости, расслоении;

• для поддержки обменных процессов;

• для поддержания и содействия регенерации кожи при повреждениях;

• для поддержания организма во время физических и психологических нагрузок.