Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГлияхол (Gliahol) Глияхол (Gliahol) (564203) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 618,30 грн Без рецепта 30 шт от 618,30 грн В наличии в 33 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Бойко Клиник Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря