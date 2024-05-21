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Алтея сироп классический (Althea syrup classic) (564177) - инструкция по применению Диетические добавки

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Алтея сироп классический (Althea syrup classic)
Цена в городе Киев
от 118,00 грн
Без рецепта
1 шт от 118,00 грн
В наличии в 158 аптеках
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Производитель
Объем
200 мл
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания