Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыВайтсорб Вайтсорб (564168) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 105,00 грн Без рецепта 20 шт от 105,00 грн В наличии в 48 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Харьковская ФФ Форма выпуска Таблетки шипучие Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты