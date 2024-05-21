Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотБатончик протеиновый глазированный Монстерс (Glazed protein bar Monsters) Батончик протеиновый глазированный Монстерс (Glazed protein bar Monsters) (564136) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 39,00 грн Без рецепта 1 шт от 39,00 грн 1 шт от 40,00 грн 1 шт от 48,00 грн 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 6 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Риф Вес 80 г Диетические добавки 2.5. Диетические добавки — источники аминокислот 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия