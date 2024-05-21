Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществБ12-Дин 1000 (B12-Dyn 1000)

Б12-Дин 1000 (B12-Dyn 1000) (563933) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Б12-Дин 1000 (B12-Dyn 1000)
Цена в городе Киев
Без рецепта
120 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
120 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ