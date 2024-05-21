Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБифипрол (Bifiprol) Бифипрол (Bifiprol) (563888) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 341,19 грн Без рецепта 30 шт от 341,19 грн В наличии в 4 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фарма Черкасс Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника