Киев
О товаре
Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Панкреатабс (Pancreatabs)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Фармис ЛТД
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
10000 МЕ
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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