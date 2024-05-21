Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияВикторин (Victorin) Викторин (Victorin) (563528) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1100,00 грн Без рецепта 30 шт от 1100,00 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Астрафарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия