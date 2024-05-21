Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железыВиохелс Эндокринол Йод (Viohealth Endocrinol Iod) Виохелс Эндокринол Йод (Viohealth Endocrinol Iod) (563425) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 145,91 грн Без рецепта 30 шт от 145,91 грн В наличии в 38 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы