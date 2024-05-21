Атеродинол (Aterodinol®) (563420) - инструкция по применению Диетические добавки
Атеродинол инструкция по применению
Характеристика
Атеродинол® содержит научно обоснованную комбинацию веществ природного происхождения для нормализации липидного профиля, путем улучшения общих биомаркеров гиперлипидемии, за счет снижения уровней ХС, ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности), ТГ в крови. Высокий уровень ХС является важным фактором риска развития ИБС и инсульта, поэтому коррекция повышенных показателей ХС является эффективной для снижения сердечно-сосудистого риска. Атеродинол может быть рекомендован при непереносимости таких средств, как статины. Экстракт красного ферментированного риса (Oryza sativa ферментированный Monascus purpureus) — получают брожение риса со специальным микроскопическим видом грибов вида Monascus purpureus. Во время ферментации, рис приобретает красный цвет и образуются физиологически активные вещества, такие как моноколины. Наиболее исследован монокалин К, который структурно подобен ловастатину, чем и объясняется его способность снижать ХС за счет угнетения 3-гидрокси-3-метил-глутарил-коэнзим А-редуктазы (ГМГ-КоА-редуктаза), основного фермента, отвечающего за синтез ХС в печени. Численные научные исследования показали, что красный ферментированный рис способен уменьшать уровень ХС на 15-25%, а его переносимость значительно лучше статинов.
Экстракт бергамота (Citrus bergamia) получают из плодов эндемичного растения, произрастающего на юге Италии и содержащий специфические флавоноиды, такие как неоэриоцитрин, неогесперидин, нарининг, рутин, неодесмин, роифолин и понцирин. Недавние исследования показали, что флавоноидная фракция бергамота способна снижать уровень липидов в плазме крови, даже улучшая течение атеросклероза за счет модулирования ферментативной активности, антиоксидантных, противовоспалительных механизмов, ингибирования активации и пролиферации моноцитов. Ряд исследований показал способность экстракта бергамота снижать уровень ХС на 12-31% при очень высоком профиле безопасности.
5-метилтетрагидрофолат (5-methyltetrahydrofolate) — биологически активная форма фолиевой кислоты (витамин В9), которая является важным питательным веществом и содержится главным образом в зеленых листьях и овощах. Фолиевая кислота легко разрушается при приготовлении и обработке пищи, на ее уровень в организме влияет множество факторов. 5–метилтетрагидрофолат не требует дополнительных ферментативных превращений в организме. Результаты эпидемиологических исследований показывают, что более низкие уровни гомоцистеина в плазме крови связаны с более низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Многочисленные рандомизированные контролируемые исследования изучали эффективность снижения уровня гомоцистеина с помощью добавок фолиевой кислоты и активного метаболита 5-метилтетрагидрофолата для риска сердечно–сосудистых заболеваний. Активная форма фолиевой кислоты восстанавливает функцию эндотелия и способствует снижению общих рисков сердечно–сосудистых заболеваний.
Рекомендации по употреблению
Атеродинол® рекомендован как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения и фолата. Способствует нормализации липидного обмена, лучшему контролю уровня ХС, ХС ЛПНП и ЛПОНП, ТГ при их повышенных концентрациях в плазме крови. Атеродинол противодействует окислительному стрессу и микровоспалению, что приводит к улучшению функционального состояния эндотелия сосудов и угнетению образования атеросклеротических бляшек в сосудах. Атеродинол® является источником активной формы фолиевой кислоты, что способствует снижению уровня гомоцистеина в крови и, как следствие, уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Способ употребления: взрослым по 1–2 капсулы в сутки после или во время еды, запивая достаточным количеством питьевой воды. Рекомендуемый курс применения: 1–3 мес. При необходимости курс приема может быть скорректирован врачом. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом. Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. В период употребления Атеродинол® следует соблюдать низкокалорийный рацион питания с ограничением употребления жиров животного происхождения.
Противопоказания
период беременности и кормления грудью, детский возраст, индивидуальная непереносимость компонентов. Одновременный прием с гипохолестеринемическими препаратами и средствами, содержащими фолиевую кислоту, только под наблюдением и рекомендацией врача.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 4 до 25 °С. Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.