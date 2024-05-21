Атеродинол® содержит научно обоснованную комбинацию веществ природного происхождения для нормализации липидного профиля, путем улучшения общих биомаркеров гиперлипидемии, за счет снижения уровней ХС, ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности), ТГ в крови. Высокий уровень ХС является важным фактором риска развития ИБС и инсульта, поэтому коррекция повышенных показателей ХС является эффективной для снижения сердечно-сосудистого риска. Атеродинол может быть рекомендован при непереносимости таких средств, как статины. Экстракт красного ферментированного риса (Oryza sativa ферментированный Monascus purpureus) — получают брожение риса со специальным микроскопическим видом грибов вида Monascus purpureus. Во время ферментации, рис приобретает красный цвет и образуются физиологически активные вещества, такие как моноколины. Наиболее исследован монокалин К, который структурно подобен ловастатину, чем и объясняется его способность снижать ХС за счет угнетения 3-гидрокси-3-метил-глутарил-коэнзим А-редуктазы (ГМГ-КоА-редуктаза), основного фермента, отвечающего за синтез ХС в печени. Численные научные исследования показали, что красный ферментированный рис способен уменьшать уровень ХС на 15-25%, а его переносимость значительно лучше статинов.

Экстракт бергамота (Citrus bergamia) получают из плодов эндемичного растения, произрастающего на юге Италии и содержащий специфические флавоноиды, такие как неоэриоцитрин, неогесперидин, нарининг, рутин, неодесмин, роифолин и понцирин. Недавние исследования показали, что флавоноидная фракция бергамота способна снижать уровень липидов в плазме крови, даже улучшая течение атеросклероза за счет модулирования ферментативной активности, антиоксидантных, противовоспалительных механизмов, ингибирования активации и пролиферации моноцитов. Ряд исследований показал способность экстракта бергамота снижать уровень ХС на 12-31% при очень высоком профиле безопасности.

5-метилтетрагидрофолат (5-methyltetrahydrofolate) — биологически активная форма фолиевой кислоты (витамин В 9 ), которая является важным питательным веществом и содержится главным образом в зеленых листьях и овощах. Фолиевая кислота легко разрушается при приготовлении и обработке пищи, на ее уровень в организме влияет множество факторов. 5–метилтетрагидрофолат не требует дополнительных ферментативных превращений в организме. Результаты эпидемиологических исследований показывают, что более низкие уровни гомоцистеина в плазме крови связаны с более низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Многочисленные рандомизированные контролируемые исследования изучали эффективность снижения уровня гомоцистеина с помощью добавок фолиевой кислоты и активного метаболита 5-метилтетрагидрофолата для риска сердечно–сосудистых заболеваний. Активная форма фолиевой кислоты восстанавливает функцию эндотелия и способствует снижению общих рисков сердечно–сосудистых заболеваний.