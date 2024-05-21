Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовВитабион (Vitabion) Витабион (Vitabion) (563413) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 887,50 грн Без рецепта 50 шт от 887,50 грн В наличии в 189 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармак Форма выпуска Леденцы Количество штук в упаковке 50 шт. Диетические добавки 2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов