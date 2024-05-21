Дуонефрил® содержит научно обоснованную комбинацию веществ растительного происхождения, обладающую нефропротекторными свойствами. Дуонефрил® в сочетании с традиционными подходами способствует сохранению и улучшению фильтрационной функции почек, за счет увеличения показателя скорости клубочковой фильтрации и гипоазотемического действия при хронической болезни почек на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и других поражениях. Экстракт леспедезы головчатой (Lespedeza capitata) получают из растения семейства бобовых, происходящего из северо-восточной Америки. Биологически активными компонентами экстракта являются проантоцианидины и флавоноиды, в частности леспедезин, хорошо известный природный компонент с мочегонными и нефропротекторными свойствами. Экстракт леспедезы может применяться при почечной недостаточности, в частности лицами с заболеваниями сердца и/или ожирением, из–за нормолипидемических, гипоазотемических и диуретических свойств. Флавоноиды леспедезы характеризуются мощными антиоксидантными свойствами, реализуемыми в тканях почки путем предотвращения развития микровоспаления почечных клубочков. Силимарин является флаволигнаном, получающим из расторопши пятнистой Silybum marianum. Расторопша и ее флавоноиды являются одними из наиболее широко используемых нутрицевтиков в Соединенных Штатах и Европе с огромной доказательной базой и широким профилем безопасности. За счет мощного антиоксидантного действия силимарин способствует повышению уровня двух дополнительных антиоксидантов, глутатиона и супероксиддисмутазы, в том числе почечной ткани. Силимарин концентрируется в клетках почек, где он способствует восстановлению и регенерации путем увеличения синтеза белка и нуклеиновых кислот. В рандомизированном контролируемом исследовании было также установлено, что он эффективен при снижении протеинурии у пациентов с диабетом 2 типа с нефропатией. Снижение протеинурии было связано с антиоксидантным и противовоспалительным действием силимарина. Силимарин оказывает положительное влияние на предотвращение или уменьшение тяжести нефротоксичности цисплатина.