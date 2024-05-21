Дуонефрил (Duonephril®) (563392) - инструкция по применению Диетические добавки
Дуонефрил инструкция по применению
Характеристика
Дуонефрил® содержит научно обоснованную комбинацию веществ растительного происхождения, обладающую нефропротекторными свойствами. Дуонефрил® в сочетании с традиционными подходами способствует сохранению и улучшению фильтрационной функции почек, за счет увеличения показателя скорости клубочковой фильтрации и гипоазотемического действия при хронической болезни почек на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и других поражениях. Экстракт леспедезы головчатой (Lespedeza capitata) получают из растения семейства бобовых, происходящего из северо-восточной Америки. Биологически активными компонентами экстракта являются проантоцианидины и флавоноиды, в частности леспедезин, хорошо известный природный компонент с мочегонными и нефропротекторными свойствами. Экстракт леспедезы может применяться при почечной недостаточности, в частности лицами с заболеваниями сердца и/или ожирением, из–за нормолипидемических, гипоазотемических и диуретических свойств. Флавоноиды леспедезы характеризуются мощными антиоксидантными свойствами, реализуемыми в тканях почки путем предотвращения развития микровоспаления почечных клубочков. Силимарин является флаволигнаном, получающим из расторопши пятнистой Silybum marianum. Расторопша и ее флавоноиды являются одними из наиболее широко используемых нутрицевтиков в Соединенных Штатах и Европе с огромной доказательной базой и широким профилем безопасности. За счет мощного антиоксидантного действия силимарин способствует повышению уровня двух дополнительных антиоксидантов, глутатиона и супероксиддисмутазы, в том числе почечной ткани. Силимарин концентрируется в клетках почек, где он способствует восстановлению и регенерации путем увеличения синтеза белка и нуклеиновых кислот. В рандомизированном контролируемом исследовании было также установлено, что он эффективен при снижении протеинурии у пациентов с диабетом 2 типа с нефропатией. Снижение протеинурии было связано с антиоксидантным и противовоспалительным действием силимарина. Силимарин оказывает положительное влияние на предотвращение или уменьшение тяжести нефротоксичности цисплатина.
Рекомендации по употреблению
Дуонефрил® рекомендован как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения, способствующих нормализации функционального состояния почек. Биологически активные вещества Дуонефрил® способствуют увеличению почечной фильтрации и диуреза (ускоряя выведение азотистых шлаков и может способствовать уменьшению азотемии), уменьшают окислительный стресс и предупреждают микровоспаление за счет улучшения антиоксидантной защиты клеток на разных уровнях, что обуславливает нефропротекторные свойства. химиопрепаратами. Способ употребления и рекомендованное количество для ежедневного потребления: употреблять взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды. Рекомендуемый курс употребления: 3 месяца, однако он должен определяться врачом индивидуально с учетом характера и особенностей функционального состояния почек. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением необходима консультация врача.
Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Противопоказания
Период беременности и кормления грудью; индивидуальная невосприимчивость компонентов.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 4 — 25 °С. Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.