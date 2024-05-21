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Ангиоинозитол (Angioinositol) (563369) - инструкция по применению Диетические добавки

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Ангиоинозитол (Angioinositol)
Цена в городе Киев
от 600,47 грн
Без рецепта
14 шт от 600,47 грн
В наличии в 197 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
14 шт.
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия