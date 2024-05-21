Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАнгиоинозитол (Angioinositol) Ангиоинозитол (Angioinositol) (563369) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 600,47 грн Без рецепта 14 шт от 600,47 грн В наличии в 197 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фелицата Украина Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 14 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия