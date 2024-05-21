Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиДругие дополнительные средства по уходу за волосамиАградо сыворотка для волос (Agrado hair serum) Аградо сыворотка для волос (Agrado hair serum) (563341) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 139,00 грн Без рецепта 1 шт от 139,00 грн 1 шт от 139,00 грн В наличии в 35 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Объем 125 мл Косметические средства 3.2.4. Другие дополнительные средства по уходу за волосами