Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Аградо маска для волос (Agrado hair mask) Аградо маска для волос (Agrado hair mask) (563339) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 165,48 грн Без рецепта 1 шт от 165,48 грн 1 шт от 289,00 грн 1 шт от 289,00 грн 1 шт от 288,00 грн 1 шт от 99,00 грн 1 шт от 139,00 грн Больше +3 В наличии в 206 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Объем 500 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)