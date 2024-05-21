Косметические средстваСредства для ванны и душаБомба для ванн Рейнбов кекс (Bath bomb Rainbow cake) Бомба для ванн Рейнбов кекс (Bath bomb Rainbow cake) (563338) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 31,44 грн Без рецепта 1 шт от 31,44 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии В наличии в 47 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель АКВА ШАЙН Вес 130 г Косметические средства 11 Средства для ванны и душа