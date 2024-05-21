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Артимар (Artimar) (563263) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артимар (Artimar)
Цена в городе Киев
от 1009,80 грн
Без рецепта
120 шт от 1009,80 грн
В наличии в 183 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
120 шт.
Диетические добавки
11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы