Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставыАртимар (Artimar) Артимар (Artimar) (563263) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 1009,80 грн Без рецепта 120 шт от 1009,80 грн В наличии в 183 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solepharm Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 120 шт. Диетические добавки 11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы