Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаДетокс-маска для лица Эквилибра (Detox face mask Equilibra) Детокс-маска для лица Эквилибра (Detox face mask Equilibra) (563242) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Equilibra Srl Объем 100 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица