Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаДетокс-гель очищающий Эквилибра (Detox cleansing gel Equilibra) Детокс-гель очищающий Эквилибра (Detox cleansing gel Equilibra) (563241) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 193,03 грн Без рецепта 1 шт от 193,03 грн В наличии в 7 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Equilibra Srl Объем 200 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица