рекомендуется как дополнительный источник витаминов С, D 3 и макроэлемнта цинка. Способствует восстановлению баланса микрофлоры кишечника, в частности при его нарушении в результате лечения антибиотиками; способствует повышению иммунитета и сопротивляемости организма к инфекциям. Обладает антиоксидантными и антитоксическими свойствами.

Перед употреблением рекомендована консультация врача.

Способ и срок употребления: взрослым: по 1-2 капсулы 1 раз в сутки, после основного приема пищи, с 1-го дня приема антибиотиков в течение всего курса лечения и в течение 14 дней после окончания приема антибиотиков.

Предостережения при употреблении: повышенная чувствительность к компонентам, дети до 15 лет, беременность и кормление грудью.

Не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не превышать рекомендованное суточное количество.

Содержит лактозу. Не употреблять при наличии: редких редкими наследственными форм непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдрома глюкозо-галактозной мальабсорбции.