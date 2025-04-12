Энтерол Иммуно (Enterol Immuno)
Энтерол Иммуно инструкция по применению
Состав
Состав: 1 капсула содержит: пробиотического штамма Сахаромицеты буларди CNCM I-745 (лиофилизированные клетки) — не менее 2 × 109 (2 миллиардов) КОЕ , витамина С (в виде аскорбиновой кислоты) — 60 мг, витамина D3 (в виде холекальциферола) — 10 мкг (400 МЕ), цинка (в виде глюконата цинка безводного — 10 мг;
вспомогательные вещества: лактоза, сахароза, аскорбат натрия, триглицериды со средней цепью, диоксид кремния, DL альфа-токоферол, модифицированный пищевой крахмал;
капсула: гидроксипропилметилцеллюлоза (получаемая из сосновой коры).
Рекомендации по употреблению
рекомендуется как дополнительный источник витаминов С, D3 и макроэлемнта цинка. Способствует восстановлению баланса микрофлоры кишечника, в частности при его нарушении в результате лечения антибиотиками; способствует повышению иммунитета и сопротивляемости организма к инфекциям. Обладает антиоксидантными и антитоксическими свойствами.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Способ и срок употребления: взрослым: по 1-2 капсулы 1 раз в сутки, после основного приема пищи, с 1-го дня приема антибиотиков в течение всего курса лечения и в течение 14 дней после окончания приема антибиотиков.
Предостережения при употреблении: повышенная чувствительность к компонентам, дети до 15 лет, беременность и кормление грудью.
Не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не превышать рекомендованное суточное количество.
Содержит лактозу. Не употреблять при наличии: редких редкими наследственными форм непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдрома глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.