Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейДермакос анти-акне гель для умывания (Dermacos anti-acne gel cleanser) Дермакос анти-акне гель для умывания (Dermacos anti-acne gel cleanser) (563129) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Farmona Объем 150 мл Косметические средства 1.5. Средства по уходу за проблемной кожей