Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыL-Кверцет (L-Quercet) L-Кверцет (L-Quercet) (563110) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 372,01 грн Без рецепта 1 шт от 372,01 грн В наличии в 26 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Биолек Форма выпуска Жидкость Объем 100 мл Диетические добавки 5.1. Диетические добавки — антиоксиданты