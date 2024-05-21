может быть применен как дополнительный источник мелатонина, способствующий поддержанию здорового сна при осложненном засыпании, частом ночном пробуждении и других расстройствах сна, расстройстве циркадного ритма «сон-бессонница» при смене часовых поясов и при смене зимнего и летнего времени, при стрессах и психо-эмоциональных нагрузках, при ухудшении самочувствия и концентрации внимания, при хронической усталости и при уменьшении умственной и физической работоспособности и изменения погодных условий у метеочувствительных людей.

Не является лекарственным средством.

Диетическая добавка не может заменяться разнообразным и сбалансированным рационом питания и здоровым образом жизни.

Способ потребления и рекомендованное суточное количество: лицам старше 16 лет и взрослым по 1 капсуле в сутки за 30 мин. до сна, желательно в одно и то же время каждый день.

Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления.

Предостережение к потреблению: не применять при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам продукта, детям до 16 лет. При беременности, кормлении грудью, употреблении каких-либо лекарственных средств или наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед употреблением диетических добавок. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Перед употреблением рекомендована консультация врача.