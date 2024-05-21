Альпетонин (Alpetonin) (563092) - инструкция по применению Диетические добавки
Альпетонин инструкция по применению
Характеристика
Мелатонин — физиологически необходимое для организма человека вещество, вырабатываемое в организме человека эпифизом и регулирующее суточные ритмы сна и бодрствования, согласно внешнему суточному ритму (приспосабливаясь к изменению дня и ночи). При уменьшении количества солнечного света уровень мелатонина растет и наоборот. У взрослых людей старше 20 лет эндогенная продукция мелатонина значительно снижается. Основной механизм действия мелатонина — способность обеспечить физиологическое изменение бессонницы и сна, циркадных ритмов через нейрогуморальные механизмы ЦНС, поддержка при расстройствах циркадного ритма, изменении часовых поясов, зимнего и летнего времени, а также при изменении погодных условий у метеочувствительных. физической работоспособности; уменьшение проявлений стрессовых реакций. Он не вызывает привыкания, обеспечивает легкое пробуждение и не снижает концентрацию внимания.
Мелатонин обладает антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами, что обуславливает его мембраностабилизирующее действие. Нормализует проницаемость сосудистой стенки и увеличивает ее резистентность, улучшает микроциркуляцию.
Рекомендации по употреблению
может быть применен как дополнительный источник мелатонина, способствующий поддержанию здорового сна при осложненном засыпании, частом ночном пробуждении и других расстройствах сна, расстройстве циркадного ритма «сон-бессонница» при смене часовых поясов и при смене зимнего и летнего времени, при стрессах и психо-эмоциональных нагрузках, при ухудшении самочувствия и концентрации внимания, при хронической усталости и при уменьшении умственной и физической работоспособности и изменения погодных условий у метеочувствительных людей.
Не является лекарственным средством.
Диетическая добавка не может заменяться разнообразным и сбалансированным рационом питания и здоровым образом жизни.
Способ потребления и рекомендованное суточное количество: лицам старше 16 лет и взрослым по 1 капсуле в сутки за 30 мин. до сна, желательно в одно и то же время каждый день.
Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления.
Предостережение к потреблению: не применять при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам продукта, детям до 16 лет. При беременности, кормлении грудью, употреблении каких-либо лекарственных средств или наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед употреблением диетических добавок. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке в сухом, удаленном от света и тепла месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.