Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Аградо кондиционер для волос (Agrado hair conditioner) Аградо кондиционер для волос (Agrado hair conditioner) (563079) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 140,00 грн Без рецепта 1 шт от 140,00 грн 1 шт от 85,61 грн 1 шт от 143,18 грн 1 шт от 99,00 грн 1 шт от 139,00 грн Больше +2 В наличии в 176 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Объем 750 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)