Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для волос Глисс кур (Hair balm Gliss kur) Бальзам для волос Глисс кур (Hair balm Gliss kur) (562866) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +3 Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Schwarzkopf Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)