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Бальзам для волос Глисс кур (Hair balm Gliss kur) (562866) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Бальзам для волос Глисс кур (Hair balm Gliss kur)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)