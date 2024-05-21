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Глюкодин (Glucodyn) (562812) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Глюкодин (Glucodyn)
Цена в городе Киев
Без рецепта
90 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена