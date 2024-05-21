Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаГлюкодин (Glucodyn) Глюкодин (Glucodyn) (562812) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 90 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Metagenics Inc. Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 90 шт. Диетические добавки 12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена