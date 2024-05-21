Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБактиол HMO фукоза (Bactiol HMO fucose) Бактиол HMO фукоза (Bactiol HMO fucose) (562811) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Metagenics Inc. Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника