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Бактиол HMO фукоза (Bactiol HMO fucose) (562811) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Бактиол HMO фукоза (Bactiol HMO fucose)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника