Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыАодин (Aodyn) Аодин (Aodyn) (562808) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 15 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Metagenics Inc. Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 15 шт. Диетические добавки 5.1. Диетические добавки — антиоксиданты