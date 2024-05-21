Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизмаАдресет (Adreset) Адресет (Adreset) (562807) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Metagenics Inc. Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 5.2. Диетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизма