Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бифас маска для волос (Byphasse hair mask) Бифас маска для волос (Byphasse hair mask) (562757) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 185,60 грн Без рецепта 1 шт от 185,60 грн 1 шт от 206,03 грн 1 шт от 166,65 грн 1 шт от 203,93 грн Больше +1 В наличии в 101 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 250 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)