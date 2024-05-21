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Бифас гель для кудрявых волос (Byphasse curl gel) (562750) - инструкция по применению Косметические средства

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Бифас гель для кудрявых волос (Byphasse curl gel)
Цена в городе Киев
от 178,89 грн
Без рецепта
1 шт от 178,89 грн
В наличии в 28 аптеках
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Производитель
Объем
250 мл
Косметические средства
3.2.2. Средства для укладки