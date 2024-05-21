Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства для укладкиБифас гель для кудрявых волос (Byphasse curl gel) Бифас гель для кудрявых волос (Byphasse curl gel) (562750) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 178,89 грн Без рецепта 1 шт от 178,89 грн В наличии в 28 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 250 мл Косметические средства 3.2.2. Средства для укладки